شكرا لقرائتكم خبر توقيف 11 ارتبطوا بداعش في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت السلطات التركية أمس 11 شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم «داعش» خلال عملية أمنية بالعاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مديرية الأمن بأنقرة القول في بيان إن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عملية تحر ضد أشخاص يشتبه في ارتباطهم بعناصر من داعش.

وأضافت أن الفرق نفذت عمليات دهم متزامنة على عناوين بالمدينة في ساعات الصباح الأولى، تم خلالها توقيف 11 شخصا من أصل 15 صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

وأشارت إلى أن المشتبه فيهم نقلوا إلى مديرية أمن العاصمة، حيث تتواصل الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تستمر جهود القبض على الآخرين.

يشار إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا، وإصابة 79 آخرين.