عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مستوطنين يهودا اقتحموا ساحات الأقصى عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
من جهة أخرى استهدفت زوارق حربية إسرائيلية اليوم مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال قطاع غزة، وأجبرتهم على الانسحاب، فيما لم ترد أنباء عن وجود إصابات في صفوف الصيادين.
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