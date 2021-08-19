شكرا لقرائتكم خبر السودان يسمح بدخول جميع المسافرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية أمس قرارا يقضي بالسماح بدخول جميع الركاب القادمين من الخارج بمن في ذلك غير المواطنين القادمين من الهند، بعد توصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان. واشترطت سلطة الطيران المدني السودانية، حصول القادمين إلى السودان على شهادة سلبية لفحص كورونا (PCR) خلال 72 ساعة أو 96 ساعة للقادمين من الأمريكيتين وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا من عمر 8 سنوات فأكثر، موضحة أنه في حالة مخالفة الاشتراطات الصحية تتكفل الشركة الناقلة بتكاليف الحجر المؤسسي وإجراءات الفحص والالتزامات الأخرى لمدة 14 يوما.



كانت هذه تفاصيل خبر السودان يسمح بدخول جميع المسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.