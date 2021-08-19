شكرا لقرائتكم خبر الإرهابيون يعبثون بالمناهج اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم وزير الإعلام والثقافة، والسياحة اليمني معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي الانقلابية بممارسة ما وصفه «العبث الخطير» بالمناهج الدراسية، وتحويل فصول الدراسة إلى مصائد لمسخ عقول الأطفال واستدراجهم وتجنيدهم في جبهات القتال.

واعتبر في تغريدات على صفحته في تويتر، العبث الخطير بالمناهج الدراسية امتدادا لنهج ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على الدولة في توظيف العملية التعليمية في الصراع. وقال الإرياني، «إن ميليشيات الحوثي حولت فصول ومقاعد الدراسة إلى مصائد لمسخ عقول الأطفال واستدراجهم وتجنيدهم في جبهات القتال، وتحويلهم إلى أدوات لقتل اليمنيين ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة».

وأشار إلى استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في العبث بالمناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية، لافتا إلى مساعيها تزييف وعي الأجيال القادمة، وتعبئتهم بالأفكار الطائفية الدخيلة على اليمن ومجتمعها.

وأكد وزير الإعلام، أن ذلك تهديد خطير للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، ونسف لفرص الحوار وإحلال السلام والتعايش بين اليمنيين»، واستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الممارسات الخطيرة، والتي قال «إنها تهدد بنسف حاضر ومستقبل اليمن، وتقويض أي فرص للحلول السلمية للأزمة»، كما استغرب تجاهل عمليات تجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال والتي تهدد بخلق جيل من الإرهابيين، وتحويلهم لقنبلة موقوتة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

من جهتها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 52 ألف يمني نزحوا جراء الحرب، منذ بداية العام الجاري 2021.

وأشارت إلى أن العدد الأكبر من هؤلاء النازحين تم رصد وجودهم في محافظات مأرب والضالع والمهرة أجبرت ميليشيات الحوثي آلاف الأسر على النزوح القسري ومغادرة منازلهم في محافظة الحديدة جراء القصف اليومي على الأحياء السكنية والمدنيين بمناطق الدريهمي والتحيتا جنوب الحديدة، وأدى قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية في قرية الجريبة، بمديرية الدريهمي، بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بمغادرة 250 أسرة من منازلها.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، «إن 250 أسرة هم سكان قرية الجريبة العليا الواقعة شمال مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، فرت وتركت وراءها بيوتا خاوية، لحق ببعضها أضرار بسبب عمليات القصف المدفعي والصاروخي لمسلحي ميليشيات الحوثي. ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي قصفت قرية الجريبة أكثر من مرة بمختلف أنواع الأسلحة، ما دفع الأهالي إلى النزوح إلى مناطق متفرقة من الساحل الغربي.

مشاهدات يمنية:







ميليشيات الحوثي تنقل سجناء من أماكن الاعتقال إلى معسكرات تدريبية.



الانقلابيون يفتعلون أزمة غاز منزلي بمناطق سيطرتهم ويفتحون السوق السوداء.



قيادي حوثي يفضح فساد جماعته عبر الفيديو.



نزوح اليمنيين في 2021: