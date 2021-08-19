شكرا لقرائتكم لبنان يغرق بالعتمة.. وأميركا تعرض المساعدة عبر غاز مصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فيما يغرق لبنان بالعتمة، وسط أزمة وقود مستشرية منذ أسابيع، أبدت الولايات المتحدة نيتها بمساعدة البلاد على توفير الكهرباء.

فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم الخميس، أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا أبلغت رئيس الجمهورية ميشال عون هاتفيا قرار بلادها بمساعدة لبنان على توفير الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري.

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إلى شمال لبنان

كما أوضحت السفيرة أنه "سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان".

إلى ذلك، أشارت إلى أن "المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز".

أزمة الكهرباء في لبنان (أرشيفية- رويترز)

يذكر أنه على وقع الانهيار الاقتصادي، يشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

فيما تراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.

إلى ذلك، لم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها إلى التقنين أيضاً، لتغرق العديد من المناطق في كافة أنحاء البلاد في العتمة، وتشل العديد من القطاعات الحيوية أيضا.