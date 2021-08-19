شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الفرص التنويرية ونقل المنتج الثقافى لكل قرية ضمن أهداف "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن مبادرة حياة كريمة، خطط للارتقاء بوعى المواطن واستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، لتشمل مشروعات فنية وثقافية ومعرفية متنوعة أعدتها وزارة الثقافة وتسعى أيضًا لإحياء وتعزيز الهوية المصرية ومجابهة التعصب، ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافى إلى كل أنحاء الوطن، ونشر التنوير وتطوير الوعى الجمعى والاهتمام بالنشء لخلق جيل قادر على استكمال بناء الوطن.

ويعد بناء الإنسان المصرى، تدخلا من التدخلات الرئيسية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري؛ وذلك سعياً للنهوض بالمستويات الفكرية والتعليمية والصحية والرياضية والثقافية للأجيال المقبلة، وبدأت وزارة الثقافة تنفيذ الفعاليات الثقافية بمختلف محافظات القرى، ونرصد أبرز ما جاء بالخطة، وفق ما أعلنته وزارة الثقافة :

- تنفيذ 74 نشاطا فنيا وثقافيا فى 21 قرية تتبع 6 محافظات، ويجرى استكمالها.

- عروض لمسرح المواجهة والتجوال، ومشروع المسارح المتنقلة بتنفيذ 66 فعالية.

- لقاءات دوار العمدة، وإقامة بعض الورش الفنية للتدريب على الحرف التراثية.

- تقديم الفعاليات الثقافية والفكرية المتنوعة بالقرى المختارة.

- تنفيذ مشروع "كشك الكتاب"، بتوفير مطبوعات بأسعار مخفضة .

- افتتاح فصول للموهوبين من طلاب المدارس لاكتشاف وتبنى النابغين منهم ورعايتهم.

- حملة "موهبتك حياة" لتنمية مهارات المواطنين من الشباب والفتيات.

- تنفيذ برامج توعية مكثفة عن القضايا الهامة منها الهجرة غير الشرعية والإدمان والتدخين .

- تقديم الفعاليات الثقافية والفكرية المتنوعة بالقرى المختارة.

- تزويد مكتبات المدارس ومراكز الشباب بالإصدارت المختلفة والمتنوعة لوزارة الثقافة.

- تقديم حكايات الاراجوز للأطفال وورش عمل تدريبية وأدبية وعروض للفنون الشعبية.