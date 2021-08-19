"مقترحات ومعارض".. الإسماعيلية تستعد للمهرجان الدولي للفنون الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسين فتحي:

تستعد محافظة الإسماعيلية، لاستضافة المهرجان الدولي للفنون الشعبية الحادى والعشرين والمقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل

عقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية الإجتماع التنسيقي الأول للمهرجان الدولي للفنون الشعبية الحادى والعشرين والمقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء مجدى عنانى السكرتير العام للمحافظة والدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء ولفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة ومديري عموم المديريات ورؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بالمهرجان.

شهد الاجتماع، مناقشة أعداد الفرق المشاركة لهذا العام من المهرجان وتوجيه الدعوة لعدد محدود من الفرق الأجنبية بسبب جائحة كورونا وكذلك الفرق المقيمة بالقاهرة والتابعة لسفارات الدول الأجنبية ومشاركة فرق الفنون الشعبية لكافة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مشاركة فرق الفنون الشعبية من الأطفال صغار السن فى حفلى الافتتاح والختام.

وتناول الإجتماع، عرض لعدة مقترحات سيتم دراسة إمكانية تنفيذها على هامش المهرجان، منها عقد أمسيات شعرية وأنشطة ثقافية ومعارض للفنون التشكيلية ومعارض لمشغولات يدوية تعكس التراث البدوي لسيدات القنطرة شرق، كما تم مناقشة عرض كرنفال الفرق المشاركة فى مهرجان الفنون الشعبية الحادى والعشرين.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من نسب الحضور والتباعد بين الحضور و مراعاة أن تكون أماكن العروض بمناطق مفتوحة وجيدة التهوية، وأن تكون نسبة الحضور من الذين تم تطعيمهم بالمحافظة والمسجلين على موقع وزارة الصحة وكذا مراعاة تطعيم كافة اللجان التنفيذية المسئولة عن تنظيم المهرجان.

وشدد بشارة على ضرورة استغلال الأماكن السياحية بالمحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال الظهور بالمظهر الجمالي اللائق لمهرجان الفنون الشعبية الحادى والعشرين.

أشاد الدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بإستضافة محافظة الإسماعيلية لأطفال مشروع أهل مصر وما لمسوه من حفاوة الاستقبال وزيارة متحف الإسماعيلية القومى.

ووجه عطوة الشكر لمحافظ الإسماعيلية على إصراره على إقامة مهرجان الدولى للفنون الشعبية الحادى والعشرين لهذا العام.