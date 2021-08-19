قتلتها الأنيميا.. كشف لغز العثور على جثة "سيدة أبو كبير" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

حالة من الرعب عاشها أهالي حي الشعراء بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بعد العثور على سيدة غارقة في دمائها بالقرب من مسجد العزاوية، واعتقد الأهالي أنها قتلت.

انتقلت قوة من مباحث المركز نفسه وفريق من البحث الجنائي الذي ألقى القبض على عدد من المشتبه فيهم حتى كشف تقرير الطب الشرعي، أن سبب الوفاة هو نزيف حاد مع إصابتها بمرض الأنيميا نتيجة الحمل.

تبين من تحريات المباحث، أن السيدة كانت زارت أحد أقاربها وعندما نزلت من السلم وخرجت من منزلها أصيبت بحالة إغماء لإصابتها بالأنيمبا مع نزيف أثناء الحمل ولم يشاهدها أحد، ما أسفر عنه وفاتها، بهبوط حاد في الدورة الدموية. وفي الصباح عثرت أهالي الحي على جثتها غارقة في نزيفها، متعاقدين قتلها، وجرى إخطار الشرطة التي تولت متابعة التحقيقات.