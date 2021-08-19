تشميع "59 جراج مخالف" خلال حملة في رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، حملات مكثفة استهدفت المرور على مناطق مختلفة، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بحصر جميع الجراجات المخالفة الواقعة في نطاق المدينة.

وشملت الحملة المحال التي تستخدم في غير الغرض المخصص لها، وجرى تحويلها لأنشطة تجارية بالمخالفة، لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع ٥٩ "جراج" مخالف، كما اتخذت الوحدة كافة الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات، والتأكيد على أنه يحظر تغيير استخدام الجراجات إلى أي غرض آخر خلاف إيواء السيارات.