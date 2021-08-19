عون وميقاتي يستأنفان مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة اليوم ويستكملان غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

استأنف الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي لقائاتهما اليوم ضمن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد مؤشرات لوجود خلافات بين الطرفين حالت دون اجتماعهما بالأمس رغم حالة التفاؤل التي أعقبت الاجتماع الحادي عشر بين عون وميقاتي أمس الأول الثلاثاء والتي أكد فيها رئيس الحكومة المكلف أن التشكيل في الأمتار الأخيرة.

وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية بعد اللقاء الثاني عشر اليوم منذ تكليف ميقاتي في السادس والعشرين من الشهر الماضي - أن عون استقبل بعد ظهر اليوم ميقاتي في قصر بعبدا وعرض معه الوضع الحكومي على أن يستكملا البحث غدا.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بوجود خلافات حادة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف حول الحصص والثلث المعطل، مما أدى إلى توقف المفاوضات بين الجانبين بما يعني تعثر تشكيل الحكومة المرتقبة لتملأ الفراغ الحكومي الممتد لأكثر من عام منذ استقالة حكومة حسان دياب في العاشر من شهر أغسطس من العام الماضي وتواصل تسيير الأعمال بمهام محدودة حتى اليوم.

وبعد يوم من الغموض، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه أنه لم يرد يوما في حساب الرئيس اللبناني ميشال عون المطالبة بالثلث المعطّل، وبالتالي فإن كل ما قيل عن طلب رئيس الجمهوريّة تسعة او عشرة وزراء عار من الصحة جملة وتفصيلا، مشددة على أن الرئيس عون لا يريد الدفع برئيس الحكومة المكلف للاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة.

من جانبه، أصدر ميقاتي بيانا أكد فيه الاستمرار بمسعاه لتشكيل حكومة وفق الأسس المعروفة، مثمنا ما جاء ببيان رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أصدره اليوم وتضمن تأكيده على استمرار التعاون لتشكيل حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي.