روسيا: رفع طالبان من قائمة الإرهاب يتوقف على أفعال الحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن رفع حركة "طالبان" المحظورة في روسيا، من على قائمة الإرهاب يتوقف على أفعال وخطوات محددة من قبل الحركة.

وقالت زاخاروفا - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - "إن هذه مسألة تنشأ من تصرفات وخطوات وسياسة محددة، لا يتم حلها من الناحية النظرية، ولكن تنشأ من الممارسة، وقد تحدث كل من مبعوث الرئيس الروسي زامير كابولوف، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن كل شيء سيقاس على أساس أفعال حقيقية".

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك بالتزامن مع خروج القوات الأمريكية وحلف الناتو من أفغانستان، والذي بدأ شهر مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهائه بحلول الحادي عشر من سبتمبر القادم.

وفي السياق، دعت السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول - في بيان - المواطنين الروس الراغبين بمغادرة أفغانستان للإعلان عن رغبتهم حتى الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري.