بـ"جزء منها".. "منة" تمنح والدها الحياة في أسيوط - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة من منزل الطالبة منة الله صابر محمود ثابت، بالفرقة الثالثة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط، عقب خروجها من مستشفى الراجحي الجامعي للكبد بعد جراحة ناجحة استمرت 10 ساعات والتبرع بجزء من كبدها إلى والدها.

"لو بإيدك أنك تساعد والدك وتخفف عنه ألم المرض.. ساعده على طول بدون أي تردد ما ينفعش تقول لأ.. وأقول لوالدي حمدلله على سلامتك وشكرًا على تعبك وتربيتك"..بهذه الكلمات ومشاعر الفرح والسعادة على وجه الطالبة منة الله صابر محمود، بدأت حديثها مع موقع الخليج 365.

وأكدت الطالبة منة الله صابر، بالفرقة الثالثة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط، على التبرع بجزء من كبدها إلى والدها بعد جراحة ناجحة استمرت 12 ساعة كاملة داخل مستشفى الراجحي الجامعي للكبد.

وقالت منة الله صابر، إنها قررت التبرع بفص الكبد لوالدها كأقل ما يمكن أن تقدمه له عرفانًا، مؤكدة أنها لم تشعر بالخوف أو القلق قبل إجراء عملية التبرع بفص من كبدها إلى والدها؛ قائله:" كل تفكيري أني ادخل اعمل العملية واطمئن على صحة بابا ودي كانت أهم حاجة عندي".

وأشارت منة، إلى أنها أجرت التحاليل الطبية والتي أكدت تطابقها مع والدها دون أخوتها الآخرين؛ مشيرة إلى أنه لا فرق بين بنت ولا ولد أهم حاجة أن التحاليل تكون متطابقة بعد إجراء أشعة مقطعية على الكبد والتأكد من تطابق الأنسجة واستغرق الأمر نحو 3 شهور في إجراء التحاليل الطبية للتجهيز للعملية.

وأوضحت أن حالتها الصحية جيدة عقب خروجها من المستشفى وتماثلها للشفاء؛ مشيرة إلى عقب الإفاقة من العملية سئلت على والدى وصحته وأخبرني الأطباء أنه بصحة جيدة وأن العملية نجحت.."قولت لهم شيلوني أشوف بابا وكنت مبسوط أني قدرت اخفف عنه الألم".

واستطرد منة إلى أن والدى كان متخوف جدًا عليا وكل ما يقرب موعد العملية نقوم بإعادة التحاليل من جديد خوفًا من أن يكون هناك بعض التغيرات التى قد تحدث في النسب، فضلًا عن دخول الامتحانات والمذاكرة مع صديقتي ولكن الحمد لله أنا نجحت وبتقدير".