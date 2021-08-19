"رويترز" : طالبان تقول إنها ستدعو النساء للمشاركة في إدارة البلاد وستستعين بمسؤولين في الحكومة السابقة

اسماعيل عبد الحي - نقلت وكالة الأنباء "رويترز" عن طالبان أن الحركة ستدعو النساء إلى المشاركة في نشاطات الإدارة الجديدة لأفغانستان، وستعرض مناصب على مسؤولين في الحكومة السابقة.

"طالبان" تدعو المواطنين الأفغان إلى مغادرة مطار كابول بعد مقتل 12 شخصا هناك منذ الأحد

ونقلت "رويترز" عن متحدث بإسم طالبان، أن الحركة ستعرض على بعض أعضاء الإدارات الأفغانية السابقة مناصب في الحكومة الجديدة.

وأفاد المتحدث حسب الوكالة، بأن مشاورات تجري الآن بين قادة الحركة والقادة السابقين للبلاد، مضيفا أيضا أنه ستتم دعوة النساء أيضا للمشاركة في أعمال الإدارة الجديدة.

وصرّح وردك الحنفي، المتحدث بإسم طالبان أن مستقبل النظام الإسلامي في البلاد سيتضح في الأيام المقبلة.

المصدر: رويترز