جرحى جراء انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 32 دقيقة

سقط عدد من الجرحى جراء دوي انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس. وأفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بوقوع انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وحسب موقع “garda”، فإن الانفجار وقع في مطعم بالقرب من وكالة المخابرات والأمن الصومالية. وأضاف الموقع أنه “تم الإبلاغ عن ثلاث ضحايا على الأقل”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما لم تعلق السلطات حتى الآن على الحادث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعاً دامياً بين حركة “الشباب” التي تتبنى فكر تنظيم “القاعدة” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وقوات الحكومة المركزية.

وتهدف حركة “الشباب” للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.