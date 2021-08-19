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الرئيس الأفغاني: غادرت كابول خشية أن تصبح أفغانستان مثل سوريا واليمن

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محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

أكد الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، في رسالة بالفيديو اليوم، إنه غادر كابول لتجنب إراقة الدماء.

 

 وتابع أنه حرص على أن لا تتحول أفغانستان  إلى نسخة من سوريا واليمن، مضيفًا أن البلاد كانت ستواجه "كارثة مروعة" لو بقي في منصبه.

 

وأضاف غني، في رسالة فيديو نشرها عبر صفحته على فيسبوك: "لم أكن أريد أن يبدأ إراقة الدماء في كابول كما حدث في سوريا واليمن. لذلك قررت أن أذهب وأغادر كابول".

 

وقال غني: "كان التزامي تجاه جميع رجال ونساء بلدي هو تجنب إراقة الدماء وضمان السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان، وكان هذا هدفي العام".

 

وأوضح: "لو بقيت رئيسا لأفغانستان، لشنقت أمام أعين شعب أفغانستان، وكان ذلك سيكون كارثة مروعة في تاريخنا"، مٌعربًا عن أمله "في هذه الأيام والليالي القادمة أن نتغلب على هذا وأن تشهد أفغانستان السلام والاستقرار"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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