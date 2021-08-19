شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين .. 962 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية حالة وفاة، و962 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و243 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 25 مصابا بـ "كورونا" في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 65 مصابا، بينهم 3 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.