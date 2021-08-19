العثور على شاحنة مفخخة قرب الكونجرس.. وتحديد هوية مشتبه به

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عثرت الشرطة الأمريكية على شاحنة مفخخة بالقرب من مقر الكونجرس في العاصمة واشنطن.

وقالت شرطة مبنى الكابيتول في وقت سابق أنها تحقق "بصحة تهديد بوجود قنبلة"، مشيرة إلى تدخلها لتفتيش "سيارة مشبوهة قرب مكتبة الكونجرس".

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أنها حددت هوية شخص مشتبه به في واقعة العثور على متفجرات داخل شاحنة قرب مكتبة الكونجرس ولكن لم تُعرف دوافعه بعد

وحاصرت قوات الأمن رجلا يشتبه في أن بحوزته شحنة ناسفة في سيارة بالقرب من مبنى الكونجرس الأمريكي اليوم الخميس، فيما تم إخلاء مبان مجاورة وهرعت سيارات طوارئ إلى المكان على بعد حوالي 2.5 كيلومتر من البيت الأبيض.

وكتبت شرطة الكونجرس على تويتر "يجري تحقيق في تهديد بوجود قنبلة".



وقال مصدر أمني إن الرجل كان جالسا داخل سيارة أمام مكتبة الكونجرس على الجهة المقابلة لمبنى الكونجرس في الشارع.



لكن مسؤولا أمريكيا قال لـ"رويترز" إن من هم داخل الكونجرس أُبلغوا بأن الرجل في السيارة قال إن بحوزته قنبلة، وأن السلطات تستعد للرد مع وضع هذا التهديد في الاعتبار.



ولا تعقد جلسات في الكونجرس حاليا بسبب العطلة البرلمانية، إلا أن موظفين يأتون إلى الكابيتول.



وتأتي هذه الواقعة بعد أشهر من العثور على قنبلة أنبوبية في مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان المئات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونجرس في السادس من يناير/ كانون الثاني، في محاولة فاشلة لمنع التصديق على فوز جو بايدن في انتخابات البيت الأبيض، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح العشرات.

وفي شهادة مؤثرة، قال أربعة من الشرطة للجنة خاصة بمجلس النواب إنهم تعرضوا لضرب وتهديد وإهانات عنصرية خلال تصديهم لأحداث العنف في الكونجرس، وإنهم ظنوا أنهم قد يفقدون حياتهم فيها.