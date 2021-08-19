الإمارات وشركاؤها الدوليين يواصلون دعم جهود الإغاثة بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الخارجية الإماراتية، الخميس، مساهمة الدولة في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان قبل وأثناء الوضع الحالي.

وبحسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي فإن الدور الإماراتي جاء في إطار دعمها المستمر والدائم وفق اعتبارات إنسانية.



ولفتت إلى أن دولة الإمارات إلى جانب شركائها الدوليين عملوا معا على دعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان.

وقال سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية إن تركيز الإمارات في الأيام الأخيرة ينصب على دعم الجهود التي تبذلها مجموعة من الدول والمنظمات غير الحكومية لإجلاء مسؤوليها وموظفيها بأمان بما في ذلك بعض المواطنين الأفغان وذلك عبر مطارات الدولة وإلى وجهاتهم النهائية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات عضو ملتزم وناشط في المجتمع الدولي، وأنها تبذل جهودا دؤوبة لحماية وإغاثة المحتاجين.

وشدد على أن الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات في هذا الشأن دليل على التزامها بتعزيز التعاون الدولي.

وقال: "انطلاقا من دعمنا الثابت للحلول السلمية والمتعددة الأطراف تعمل الإمارات مع شركائها الدوليين لدفع الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في السلام والتنمية و الاستقرار".

ونوه إلى أن الإمارات تتابع عن كثب التطورات في أفغانستان وتنضم إلى دعوة المجتمع الدولي الذي يطالب بحل سلمي يلبي آمال وتطلعات الشعب الأفغاني.

ويتواصل إجلاء آلاف الدبلوماسيين والأجانب والأفغان الذين عملوا معهم، في ظروف صعبة في كابول منذ سقوطها في قبضة طالبان الأحد.

ومنذ الأحد الماضي، أقيم جسر جوي تشارك فيه طائرات من العالم أجمع لإجلاء الأجانب والأفغان، إلى مطار كابول الذي اجتاحته حشود تريد الفرار من البلاد.

وأصبحت الإمارات العربية المتحدة نقطة محورية في جهود الإجلاء من أفغانستان، ويأتي ذلك في إطار جهودها الإنسانية للتيسير على كافة الأطراف في ظل تلك الظروف.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الأربعاء، أنها أجلت 306 بريطانيين و2052 أفغانيًا.

كما أعلنت مساء الثلاثاء، إجراءات جديدة تهدف إلى استقبال عشرين ألف لاجئ أفغاني على "الأمد الطويل" بينهم خمسة آلاف في السنة الأولى.

وفي غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على جميع المناطق الأفغانيّة تقريباً بعد هجوم واسع النطاق بدأته في مايو/أيار مع بدء الانسحاب الكامل للقوّات الأجنبيّة وخصوصاً الأمريكية من البلاد.