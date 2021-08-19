رسالة شكر أسترالية للإمارات على عمليات الإجلاء بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت أستراليا رسالة شكر للإمارات، الخميس، على دورها في عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا.

وأعرب موريسون، خلال الاتصال، عن شكره و تقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده في إجلاء رعايها، إضافة إلى إجلاء البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الصديقة.

وتبادل ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء أستراليا - خلال الاتصال - وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويتواصل إجلاء آلاف الدبلوماسيين والأجانب والأفغان الذين عملوا معهم، في ظروف صعبة في كابول منذ سقوطها في قبضة طالبان الأحد.

ومنذ الأحد الماضي، أقيم جسر جوي تشارك فيه طائرات من العالم أجمع لإجلاء الأجانب والأفغان، إلى مطار كابول الذي اجتاحته حشود تريد الفرار من البلاد.

وأصبحت الإمارات العربية المتحدة نقطة محورية في جهود الإجلاء من أفغانستان، ويأتي ذلك في إطار جهودها الإنسانية للتيسير على كافة الأطراف في ظل تلك الظروف.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الأربعاء، أنها أجلت 306 بريطانيين و2052 أفغانيًا.

كما أعلنت مساء الثلاثاء، إجراءات جديدة تهدف إلى استقبال عشرين ألف لاجئ أفغاني على "الأمد الطويل" بينهم خمسة آلاف في السنة الأولى.

وفي غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على جميع المناطق الأفغانيّة تقريباً بعد هجوم واسع النطاق بدأته في مايو/أيار مع بدء الانسحاب الكامل للقوّات الأجنبيّة وخصوصاً الأمريكية من البلاد.