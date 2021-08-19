شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحطم طائرة مقاتلة و مصرع قائدها جنوب روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

لقي طيار مصرعه إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز "ميغ 29" في مقاطعة آستراخان جنوبي روسيا.



و أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن " طائرة مقاتلة من طراز "ميغ 29" تحطمت في ميدان أشولوك العسكري بمقاطعة آستراخان جنوبي روسيا وذلك أثناء تنفيذها تحليقا اعتياديا بدون ذخائر ما أدى إلى مصرع قائدها".

و أضاف البيان إن " لجنة تابعة لقيادة القوات الجوية الفضائية الروسية " توجهت إلى مكان الحادث لتحديد أسبابه.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم في وقت سابق بحادث تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز " Il-112V " أثناء التحليق بطيران تجريبي في ضواحي العاصمة الروسية موسكو .