مصر.. «محمد كيلاني» يحصل على الماجيستير ويهديه لروح المهندس حسين صبور

حصل الأستاذ المصري/ محمد ابراهيم كيلاني على درجة الماجيستير في إدارة الأعمال بتقدير امتياز من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفي لافتة انسانية اهدى الاستاذ محمد كيلاني هذا النجاح والدرجة العلمية التي وصل اليها الي روح المهندس المصري حسين صبور، مشيراً إلي انه قد قدم له هذا الاهداء لانه كان دائما يشجع من يعمل معهم في الشركة على النجاح والحصول على اعلى الشهادات العلمية.

وأضاف انه اهداها ايضا لروح والده لانه كان أحد ضباط الجيش المصري في حرب اكتوبر 1973، حيث كان يتمنى حصوله على درجة الماجيستير والدكتوراه.

وأشار انه شعر بالفخرالاعتزاز عند تسلمه الجائزة من المهندس عبد المطلب عمارة نائب وزير الاسكان المصري الذي كان ضمن لجنة المناقشة بالاكاديمية.

يشار إلى أن الأستاذ محمد كيلاني يعمل ضمن مجموعة صبور العقارية كمدير للعلاقات الحكوميه وبالاضافه الي درجته العلميه كمحاسب قانوني وله تاريخ عظبم ومشرف داخل المجموعه وكمستشار عقاري لبعض الشركات بالمدن الجديدة والعاصمه الاداريه المشروع القومي للدوله.