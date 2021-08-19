شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن : التحصين إلزامي للدراسة حضوريًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة العليا المعنية بوضع كافة الخطط والتدابير اللازمة لضمان العودة الآمنة للدراسة حضوريًا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يوم أمس اجتماعها الرابع، برئاسة رئيس الجامعة المكلف الدكتور غازي العتيبي وحضور وكيل الجامعة الدكتور صالح الراشد وبقية الأعضاء من العمداء ومدراء العموم؛ وذلك للوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات في الاجتماعات السابقة، والحث على استكمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات العام الجامعي القادم، بما يضمن سلامتهم وسير الحركة التعليمية على أكمل وجه.

وناقشت اللجنة جهود الجامعة في استكمال التحصين الكامل لمنسوبيها والترتيبات المتعلقة بإلزامية حصول جميع الطلبة ومنسوبي الجامعة على كامل جرعات لقـاح كورونا وذلك كشرط أساسي للدخول إلى المرافق التعليمية وفق ما قضى به القرار السامي الصادر مؤخرًا، وذلك على مستوى جميع المراحل الدراسية، مشيرة إلى أنه لن يتمكن من الدخول إلى مقرات الجامعة أو قاعات الدراسة سوى من استكمل الحصول على الجرعتين، ومتابعة هذا الشأن عبر نظام إلكتروني يُعنى بإصدار التقارير الخاصة بنسب تحصين منسوبي الجامعة بتعاون مستمر مع مركز لقاحات كورونا التابع للمدينة الطبية الأكاديمية بالجامعة.

كما وقفت اللجنة على ماتم انجازه في النواحي الإدارية واللوجستية وما خلصت إليه تقارير الزيارات التفقدية لضمان تأمين كافة المستلزمات الوقائية والتأكد من جاهزية مباني ومرافق الجامعة لاستقبال منسوبيها، وتقييم ما تم وضعه من خطط لتحقيق الانسيابية المطلوبة لحركة الدخول والخروج في ظل الاجراءات الصارمة لمنع التزاحم وتطبيق الفحص المبدئي وما صاحب ذلك من جهود تثقيفية متعددة الوسائل لرفع مستوى الوعي والالتزام بالواجب الوطني تجاه صحة وسلامة المجتمع وأفراده

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة د عبدالله آل مريح أن الاجتماع أقر معاملة الطلبة حسب فئات التحصين، حيث يسمح لمن تلقى الجرعتين تسجيل مقرراته والدراسة حضوريا، بينما يتاح لمن تلقى جرعة واحدة تسجيل مقرراته خلال أسبوع التسجيل دون الحضور لمقرات الجامعة، ويتولى متابعة تعليمه عن بعد إلى موعد أقصاه ٢ صفر ١٤٤٣ هـ قبل أن يدخل له مؤشر الاعتذار ويلغى تسجيله، بينما يمنع من لم يتلقى أي جرعة من تسجيل المقررات إلى موعد أقصاه ٢٥ محرم ١٤٤٣ هـ ، قبل إدراج مؤشر الانقطاع ما لم يتقدم الطالب بطلب تأجيل الدراسة، وفي حال تلقى الجرعة الأولى قبل انتهاء المهلة فإنه يتمكن من تسجيل مقرراته ويستمر في الدراسة عن بعد حتى تلقي الجرعة الثانية في موعد أقصاه ١٦ صفر ١٤٤٣ هـ قبل أن يدرج له مؤشر اعتذار، وغيرها من الضوابط والإجراءات الأكاديمية التي أقرها الاجتماع بما يتسق مع اشتراط الحصول على الجرعتين من اللقاح واستنادا على ما تنص عليه لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، مبينًا أن الجامعة عززت من إجراءاتها الاحترازية استعدادًا لاستقبال الطلاب والطالبات وتحقيق العودة الآمنة داخل القاعات الدراسية والمعامل مؤكدة على هدفها نحو بيئة تعليمة آمنة.