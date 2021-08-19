الشرطة الأمريكية تحقق بوجود شاحنة تحمل متفجرات قرب الكونغرس

وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة على "تويتر" إن قواتها تحقق في "مركبة مشبوهة بالقرب من مكتبة الكونغرس"، فيما تم حث الناس على الابتعاد عن المنطقة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وتأتي هذه الواقعة بعد أشهر من العثور على قنبلة أنبوبية في مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير.