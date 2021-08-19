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الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الامنية لزيارة عاشوراء في الفرات الاوسط

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، اليوم الخميس، نجاح الخطة الأمنية والخدمية والصحية لزيارة عاشوراء.
وقال قائد العمليات علي الحمداني خلال مؤتمر صحفي حول زيارة العاشر من محرم الحرام، ان "قيادة الحشد للفرات الاوسط عملت في خمس محافظات من خلال عمليات أمنية واستباقية مدعومة بالكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة واجهزة التشويش"، مشيرا الى ان "سبعة الاف مقاتل من الحشد اشتركوا بالخطة مع الفي متطوع ساهموا بتنظيم ركضة طويريج".

واضاف ، ان "جميع تشكيلات الحشد ومديراته والمقر المسيطر للهيئة كان لهم دور بارز في الخطة"، مثنيا على "حجم التعاون العالي مع الأمنية الاستخبارية مع الحشد الشعبي".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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