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الزوراء يختار ملعبه المؤقت لحين الانتهاء من صيانة الشعب

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-19 | 16:53

الزوراء يختار ملعبه المؤقت لحين الانتهاء من صيانة الشعب

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اختار نادي الزوراء الرياضي، اليوم الخميس، ملعبه المؤقت لحين الانتهاء من صيانة ملعب الشعب الدولي.
وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365 ان "ادارة نادي الزوراء، اختارت ملعب كربلاء الدولي ملعباً لمباريات الفريق".

واوضح ان "الاختيار تم بشكل مؤقت لحين انتهاء صيانة ملعب الشعب الدولي او في حال اكمال ملعب الزوراء للموسم الكروي 2021 - 2022".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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