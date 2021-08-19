الزوراء يختار ملعبه المؤقت لحين الانتهاء من صيانة الشعب

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بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-19 | 16:53
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اختار نادي الزوراء الرياضي، اليوم الخميس، ملعبه المؤقت لحين الانتهاء من صيانة ملعب الشعب الدولي.
وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365 ان "ادارة نادي الزوراء، اختارت ملعب كربلاء الدولي ملعباً لمباريات الفريق".
واوضح ان "الاختيار تم بشكل مؤقت لحين انتهاء صيانة ملعب الشعب الدولي او في حال اكمال ملعب الزوراء للموسم الكروي 2021 - 2022".
واوضح ان "الاختيار تم بشكل مؤقت لحين انتهاء صيانة ملعب الشعب الدولي او في حال اكمال ملعب الزوراء للموسم الكروي 2021 - 2022".
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