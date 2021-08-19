ميركل عن حملة الإجلاء في أفغانستان: عملية شديدة التعقيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حملة الإجلاء بأفغانستان بأنها "عملية شديدة التعقيد، موجهة الشكر للجيش الألماني ولأوزبكستان.

وقالت ميركل في مدينة جيسن الخميس: "نحن نعمل بجهد كبير من أجل إعادة أناس من أفغانستان، ألمان وكذلك أيضا أكبر عدد ممكن من الموظفين المحليين أو أفغانيات وأفغان يحتاجون إلى الحماية، إنها حملة دولية منسقة تلعب فيها ألمانيا دورا مهما".



وأضافت: "أود أن أشكر جنودنا المشاركين في المهمة التي هي أبعد ما تكون عن السهولة فهي عملية شديدة التعقيد".

وأشارت إلى التعاون الوثيق مع أوزبكستان حيث تتوجه رحلات الإجلاء أولا من كابول إلى العاصمة الأوزبكية طشقند وبعد ذلك يتم نقل الناس من هناك إلى ألمانيا على متن طائرات مدنية.

وقالت: "أتمنى أن ننجح في أن نعيد أكبر عدد ممكن من الناس إلى الوطن أو أن نوفر لهم الحماية والأمان".

والأربعاء، أعلنت السلطات الألمانية، إجلاء نحو 500 شخص من أفغانستان في 4 أيام، بينهم نحو 100 أفغاني.



وكان وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أكد أن برلين أجلت نحو 500 شخص من أفغانستان منذ يوم الأحد رغم مشاهد الفوضى والعنف في بعض الأحيان في مطار كابول، وأضاف أن خُمس الأشخاص الذين تم إنقاذهم من الأفغان.

وكانت القوات الأمريكية، المسؤولة عن المطار، أوقفت الإثنين الماضي، رحلات الإجلاء بسبب الفوضى، التي أحدثها توافد موجات بشرية من الأفغان، الراغبين في مغادرة البلاد، بعد سيطرة طالبان على الحكم.

وأعلنت الولايات المتحدة و65 دولة أخرى في بيان مشترك أن المواطنين الأفغان والأجانب الذين يريدون الفرار من أفغانستان "يجب أن يسمح لهم بذلك"، محذرة طالبان بأن عليها أن تتحلى "بالمسؤولية" في هذه المسألة.