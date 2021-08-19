نصر الله وسفينة وقود إيران.. استجرار العقوبات على لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى إعلان أمين عام مليشيات حزب الله حسن نصرالله، استقدام باخرة من المازوت الإيراني، بثقله على الأوضاع في لبنان.

فلبنان الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تصرفات "حزب الله" والتي أدت إلى ابتعاد أصدقائه عنه، دخل اليوم نتيجة قرار نصر الله، بتحدي القرارات الدولية عبر استيراد المازوت من إيران.

كما أن القرار يشكل تحدياً للدولة اللبنانية التي أكدت أن عملية الاستيراد من دون علمها وخارج إدارتها، وهذا ما أكدته مصادر وزارة الطاقة اللبنانية، حيث لم يطلب منها بشكل رسمي استيراد النفط الإيراني إلى لبنان لا برًا ولا بحرًا.

وفي هذا السياق، توجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قائلاً: "لأسابيع خلت والشركات الخاصة وبعض القطاع الخاص يحاول أن يحصل من وزير الطاقة (اللبناني)، على أذونات لاستيراد البنزين والمازوت بأسعاره الحقيقية، بعد أن عجزت الدولة عن تأمينه مدعوما، ولكن لم يستجب وزير الطاقة".

وتسائل جعجع: "هل تدري يا فخامة الرئيس ما الذي سيلحق بلبنان من جراء باخرة المازوت هذه في الوقت الذي متاح فيه استيراد هذه المادة شرعا وقانونا من السوق الدولية لو لم يقم وزير الطاقة بمنع الاستيراد وقمعه؟".

وختم: "إنكم تتحملّون المسؤولية الكاملة عما يمكن ان يلحق بالبلد من جراء عدم تحرير استيراد النفط والأدوية وغيرها، في الوقت الذي تتركون فيه حزب الله، يقوم بالأمر بوسائل ملتوية وغير قانونية دوليا ستعرِّض لبنان لكارثة حقيقية".

بدوره رد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل على الكلام الأخير لأمين عام حزب الله، وكشف عن مجموعة من المغالطات في حديث الأخير، محذراً من أن "النفط الإيراني يخرق القانون الدولي ويتسبب بحصار وعقوبات للبنان".

وأعرب الجميل عن أسفه لـ"غياب رئيس الجمهورية التام والوزراء والنواب"، وقال: "أشرف لهم وأنفع للبنان أن يستقيلوا لنسمح للشعب الإتيان بسلطة تحرر قرار لبنان من وطأة حزب الله".

ولفت إلى أن نصرالله لم يتحدث باسم كل لبنان، مشيرا إلى "مغالطة أساسية في كلامه الذي أوحى فيه أن هناك حصارا على لبنان"، وقال: "ما يمنعنا من استيراد النفط هي سياسة الدعم وعدم قدرة مصرف لبنان على دفع المزيد من الأموال، ما يستنزف الاحتياطي الإلزامي".

وتابع الجميل: "ليس نصرالله من يفك الحصار، بل الحصار سوف يأتي بسبب حسن نصرالله والباخرة تخرق القانون الدولي والعقوبات على إيران، وستتسبب للبنان بحصار وعقوبات"، مشيراً إلى أن " المغالطة الأساسية أن نصرالله لا يكسر الحصار إنما يخلقه".

ورأى أن "طريقة نصرالله تفاقم المشكلة، وهي مخالفة لسياسة لبنان ولكل القوانين اللبنانية، وهي تمثل تعد على السلطة والدولة والحكومة، التي هي من المفترض أن تكون سيدة على كل القرارات المهمة التي لها علاقة بمستقبل لبنان".

ولفت إلى أن "تصريح نصرالله تحد للبنانيين وسيادة لبنان، وهروب من المشكلة الأساسية التي هي التهريب ".

وأشار الجميل إلى أن "حزب الله يسعى إلى تحويل لبنان إلى ساحة مواجهة إضافية لإيران مع المجتمع الدولي والعربي"، واصفا خطاب اليوم بالخطوة الاضافية في هذا الاتجاه". وقال: "إذا عزل لبنان نهائيا ستكون قبضة ايران أكبر، وبالتالي دعم الجيش سيتوقف والتحدي المستمر سيؤدي إلى مزيد من انغماس لبنان في صراعات المنطقة".

وأكد في المقابل أن "أي تساهل مع وضع يد حزب الله على الدولة، يشكل ضربا لمستقبل لبنان ويجر علينا ويلات اقتصادية وأمنية، وعلى حزب الله وقف هذه التحديات"، داعيا الشعب الى "التوحد للمطالبة بسيادته ورفض هذه الممارسات".

وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، قال الخميس إن السفن الإيرانية ستزج بلبنان في وحل الصراعات الداخلية والخارجية.

وقال الحريري في بيان "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين أم إعلان خطير بزج لبنان في وحل صراعات داخلية وخارجية؟".

وتابع "يعلم حزب الله أن أساس أزمة المحروقات في لبنان تنشأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام السوري، والأجدى في هذه الحالة وقف التهريب بدل تمنين اللبنانيين بالحصول على المازوت الإيراني".

وأضاف "ويعلم الحزب أيضاً أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى".

سعد الحريري قال أيضا إن "اعتبار السفن الإيرانية أراضي لبنانية يشكل قمة التفريط بسيادتنا الوطنية، ودعوة مرفوضة للتصرف مع لبنان كما لو أنه محافظة إيرانية".

ومضى قائلا "نحن بما نمثل على المستوى الوطني والسياسي لن نكون تحت أي ظرفٍ غطاء لمشاريع إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم".

وأوضح "إيران تعطل تأليف الحكومة، وإلا كيف تجيز الدولة الإيرانية لنفسها مخالفة القوانين الدولية فتقبل إرسال السفن إلى لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية؟".

واستطرد قائلا "لن يحصل حزب الله من أكثرية اللبنانيين على إجازة مرور لتسليم لبنان للسطوة الإيرانية".