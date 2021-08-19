محمد بن زايد وماكرون يتمسكان بتحقيق الاستقرار في المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي من الرئيس الفرنسي اليوم الخميس.

وتناول الاتصال مناقشة علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتنميتها لما فيه خير الإمارات وفرنسا والشعبين الصديقين.

كما تم التطرق إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية؛ حيث أكدا في هذا السياق أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار الفاعل، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى البناء والتنمية والعيش بسلام واستقرار.

وتناول الاتصال مستجدات جائحة "كورونا" في البلدين والعالم وجهود التعامل معها على مختلف المستويات.

والثلاثاء، أثنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي على جهود الإمارات في مساعدتها على إجلاء رعايا بلادها من أفغانستان في ظل الظروف الراهنة.

كانت الإمارات أكدت، الثلاثاء، متابعتها عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة بأفغانستان، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن بشكل عاجل.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن أملها في أن تعمل الأطراف الأفغانية على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار في أفغانستان.