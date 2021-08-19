الخارجية الروسية :موسكو على استعداد لتوفير طائراتها المدنية لإجلاء المواطنين الأفغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن موسكو على استعداد لتوفير طائراتها المدنية لإجلاء المواطنين الأفغان من أفغانستان.



وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات صحفية: "سفارتنا في أفغانستان تتواصل مع السلطات الجديدة في كابول لضمان العمل السلس للبعثة الدبلوماسية".

وأشارت إلى أن "طالبان قدمت ضمانات بأنها لن تعرقل مغادرة مواطنينا من أفغانستان".

والأحد الماضي، وفي غضون عشرة أيام، سيطرت حركة طالبان على كامل المناطق في أفغانستان تقريبا، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبيّة.

والإثنين الماضي، شهد المطار فوضى عارمة جراء توافد حشود الأفغان للبحث عن خروج آمن من البلاد، بعد سيطرة طالبان، وأطلقت القوات الأمريكية النار لتفريق الحشود، وتعلّق البعض بطائرة نقل عسكرية أمريكية أثناء استعدادها للإقلاع، ما أدى لسقوط قتلى.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات المدنيين وقد غزوا الممر الوحيد للمطار وتدافعوا لركوب الدرج والجلوس أعلى الطائرات آملين في السفر، خارج أفغانستان.

واضطرت القوات الأمريكية التي تدير المطار إلى وقف الرحلات يوم الإثنين الماضي، بعدما اجتاح آلاف الأفغان المطار، بحثا عن مكان على رحلة للخروج، لكنها استؤنفت الثلاثاء بعد السيطرة على الوضع.

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ودول أخرى لها بعثات في أفغانستان، إلى إجلاء الدبلوماسيين والمدنيين عبر مطار كابول، وهو السبيل الوحيد للدخول والخروج للكثيرين في البلاد.