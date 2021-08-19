مطالبة بإجلاء قاضيات أفغانيات إلى فرنسا

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باريس: طالب الاتحاد النقابي للقضاة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنح اللجوء للقاضيات الأفغانيات المهددات في بلادهن منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد، على ما قالت الأربعاء رئيسة أكبر نقابة فرنسية للقضاة سيلين باريزو.

وأوضحت لإذاعة "اوروب 1"، "طلبنا منه اعتبارا من 15 آب/اغسطس إجلاء القاضيات من أفغانستان بسرعة كبيرة ومنحهن اللجوء في فرنسا لأنهن مهددات جدا جراء هجوم حركة طالبان".

وأضافت "الجواب كان حتى الآن بضرورة إحصاء عدد هؤلاء النساء" من دون أن تحدد عددهن.

وأشارت باريزو "بعضهن يرفضن الفرار لكن الغالبية يرغبن بمغادرة البلاد على مضض لأنهن ساهمن في بناء هذه الديموقراطية وكن يأملن تحسنا للوضع لكن للأسف يدركن الآن أن هذا غير ممكن والعودة إلى الوراء ستكون مباغتة وسريعة".

وأضافت "يتلقين تهديدات. وقضت الكثير من زميلاتنا في اعتداءات. الأمر لا يقتصر على النساء بل يشمل الرجال أيضا".

أقامت فرنسا جسرا جويا لإجلاء رعايا فرنسيين وأفغان من البلاد التي سيطرت عليها حركة طالبان، ووصلت أول رحلة الثلاثاء إلى باريس ناقلة خصوصا مواطنين فرنسيين.

ووصلت الدفعة الأولى من الأفغان الذين أجلتهم فرنسا الأربعاء إلى باريس في طائرة تابعة لسلاح الجو نقلت أكثر من 200 راكب. وستحصل رحلات أخرى في الأيام المقبلة في إطار هذا الجسر الجوي.