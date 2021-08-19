هبوط طائرة في إسبانيا على متنها ركاب أول رحلة إجلاء من كابول

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توريخون دي أردوز (إسبانيا): هبطت في قاعدة جوية قرب مدريد صباح الخميس طائرة عسكرية إسبانية على متنها "أكثر بقليل من 50 شخصاً" هم أول دفعة من المواطنين الإسبان واللاجئين الأفغان الذين تقرّر إجلاؤهم من كابول بعد سقوطها في أيدي حركة طالبان، كما أفاد مصور في وكالة فرانس برس.

والطائرة العسكرية وهي من طراز إيرباص "إيه400إم" أقلعت من مطار دبي مساء الأربعاء قرابة الساعة 18:00 ت غ وهبطت في ساعة مبكرة من صباح الخميس في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية (شمال شرق مدريد).

ووفقاً للحكومة فإنّ عدد ركّاب الطائرة هو "أكثر بقليل من 50 شخصاً".

وهذه واحدة من ثلاث طائرات قرّرت الحكومة الإسبانية إرسالها إلى كابول لإجلاء رعاياها وكذلك أيضاً كلّ الأفغان الذين عملوا على مدى السنوات الماضية لصالح مدريد وأفراد أسرهم.