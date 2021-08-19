بايدن وميركل يشيدان بالتنسيق الوثيق بين بلديهما في إجلاء الأفغان

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واشنطن: أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أشادا خلال مكالمة هاتفية الأربعاء بالتنسيق الوثيق بين بلديهما في عمليات إجلاء الأفغان الذين يحاولون الفرار من بلدهم بعدما سيطرت حركة طالبان على السلطة في كابول.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ الزعيمين أشادا "بجهود طواقمهما المدنية والعسكرية التي تعمل في كابول بتنسيق وثيق لإجلاء رعاياهما والأفغان الضعفاء والمواطنين الأفغان الشجعان الذين عملوا بلا كلل طوال السنوات العشرين الماضية لضمان الأمن وتعزيز السلام وتقديم مساعدات إنمائية للشعب الأفغاني".



تنسيقٌ وثيق

وأضاف البيان أنّ بايدن وميركل شدّدا على "الحاجة إلى تنسيق وثيق لتقديم المساعدات الإنسانية للأفغان الضعفاء في البلد وتقديم دعم للدول المجاورة" التي استضافت العديد من اللاجئين.

ومن المقرّر أن يستكمل الزعيمان بحث هذه المسألة خلال القمة الافتراضية لمجموعة الدول السبع المقرّر عقدها في الأيام المقبلة.

وفي برلين أعلنت الحكومة الألمانية في بيان إنّ بايدن وميركل اتّفقا على وجوب "أن يتمكّن أكبر عدد ممكن من الأشخاص المعرّضين للخطر من مغادرة البلد".

ووفقاً لبرلين فإنّ طالبان تمنع الأفغان الراغبين بمغادرة البلاد من الوصول إلى مطار كابول، الموقع الوحيد في أفغانستان الذي ما زال خارج سيطرة الحركة الإسلامية المتشدّدة.

وأقامت القوات الأميركية التي تسيطر على مطار كابول جسراً جوياً ضخماً منذ الأحد لإجلاء الرعايا الأميركيين والأجانب والمواطنين الأفغان الساعين للفرار من بلدهم إلى دول وافقت على استقبالهم.