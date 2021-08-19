سنغافورة تلغى "فقاعة السفر" التي دشنتها مع هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك- (د ب ا):

أعلنت سنغافورة، الخميس، أنها ستلغى "فقاعة السفر" التي دشنتها العام الماضي مع هونج كونج.

وقال وزير النقل السنغافوري، اس ايسواران، إن بلاده ستفتح بدلا من ذلك "ممرا أحاديا" للقادمين، بما في ذلك السائحين القادمين من هونج كونج، طالما ثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا قبل وبعد الوصول.

وقد أقرت سنغافورة ترتيبات مماثلة منذ العام الماضي مع بروناي ومناطق بالصين ونيوزيلندا وتايوان، حيث تعد هذه الجهات هي الوحيدة التي تستقبل منها سنغافورة سائحين حاليا.

كما ستسمح سنغافورة ابتداء من الشهر المقبل بدخول بعض القادمين الملقحين، بما في ذلك سائحين، من ألمانيا وبروناي، حيث سيتم السماح لهم بالدخول بدون الخضوع للحجر الصحي، ولكن سيجرون اختبارات فيروس كورونا قبل وبعد الوصول.

وتستقبل سنغافورة حاليا القادمين لاسباب تتعلق بالعمل أو الشؤون الرسمية، إلى جانب المواطنين العائدين من ألمانيا.