رد حاسم من التعليم على أنباء تحصيل 3% زيادة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم التعليم الفني، على ما يشاع عن قيام الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بنسبة 3% تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.

وقال شوقي، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن هذا الكلام عاري تماما من الصحة، والحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام 1988 بموجب القرار الوزاري رقم 319 لسنة 1988 ثم القرار الوزاري رقم 426 لسنة 1990 ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 235 بتاريخ 19/6/2011 وقد صدرت أحكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم.

وتابع الوزير: ونفاذا لذلك صدر القانون رقم 213 لسنة 2020 متضمنا في الفقرة 15 من المادة 3 على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وأن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.​