"قتل وسرقة ومخدرات".. متهمة تضع مولودًا أثناء احتجازها في قسم شرطة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسين فتحي:

وضعت سيدة متهمة في جريمة قتل وسرقة وحيازة مواد مخدرة، مولودًا في مستشفى سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك خلال قضاء فترة الحبس الاحتياطي داخل سجن الاحتياط في قسم شرطة سرس الليان.

كانت آلام الولادة ظهرت على المتهمة "م.م" والمحتجزة احتياطيًا على ذمة قضية متهمة فيها ضمن تشكيل عصابي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقلها إلى مستشفى سرس الليان لإجراء عملية الوضع.

عقب إجراء عملية الولادة بنجاح، جرى إعادة السيدة المتهمة "م.م" إلى قسم شرطة سرس الليان بصحبة طفلها الرضيع، مع اتخاذ التدابير اللازمة لخضوع الطفل للفحص الطبي والإجراءات اللازمة للأطفال الرضع.

الجدير بالذكر أن قوات مباحث شبين الكوم، تمكنت من إلقاء القبض على السيدة ضمن 5 أشخاص متهمين بتكوين عصابة للقتل والسرقة، و"بينهم 3 متهمين لهم معلومات جنائية" داخل إحدى الشقق السكنية بشبين الكوم، وذلك بناء على معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى مديرية أمن المنوفية.

جرى ضبط المتهمين حال تواجدهم في شقة سكنية مستأجرة بدائرة القسم، وبحيازتهم (3 قطع سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش محلى الصنع- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - وقطعة سلاح أبيض "سنجة " – وكمية من المخدرات "الهيروين والحشيش".

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهم على ذمة القضية.