بايدن: الخطر في سوريا وشرق إفريقيا أكبر بكثير مما في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يعتقد أن حركة طالبان غيرت سلوكها، داعياً إيّاها إلى تقرير ما إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها.

وأضاف بايدن اليوم الخميس، خلال مقابلة مع “ABC”: “يمكن ممارسة الضغط دبلوماسياً واقتصادياً ودولياً على طالبان لإجبارها على تغيير سلوكها”.

وتابع: “يجب على الأمريكيين أن يفهموا أننا سنحاول إنجاز ذلك قبل 31 أغسطس/آب، إذا بقي مواطنون أمريكيون، فسنبقى لإخراجهم جميعاً”.

ومضى بايدن في القول: “يتعاونون ويسمحون للمواطنين الأمريكيين بالخروج، وللموظفين الأمريكيين بالخروج، ولموظفي السفارات بالخروج، وما إلى ذلك، لكن نحن نواجه صعوبة أكبر في إخراج أولئك الذين ساعدونا عندما كنا هناك”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الخطر على الولايات المتحدة من سوريا وشرق إفريقيا أكبر بكثير مما في أفغانستان.