فرنسا تدرج بلدان عربيان في قائمة البلدان عالية المخاطر بالنسبة لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أدرجت فرنسا كلا من المغرب والجزائر في قائمة البلدان التي تصنفها عالية المخاطر فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، فيما تواجه البلاد موجة رابعة من الإصابات.

ويعني الإجراء الجديد، الذي يبدأ سريانه يوم السبت، أن الوافدين من البلدين سيتعين عليهما الخضوع لإجراءات بروتوكول صارمة قد تشمل عزلا ذاتيا.

وذكرت سلطات الصحة الفرنسية أن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في وحدات الرعاية المركزة ارتفع أمس الأربعاء ليتجاوز 2000 حالة، وذلك لأول مرة منذ 14 حزيران.

ويزيد انتشار السلالة “دلتا| شديدة العدوى المزيد من الضغوط على المستشفيات.