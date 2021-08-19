رئيس حزب القوات اللبنانية يكشف عن مشكلة لبنان الأولى

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع باستقالة الرئيس ميشال عون و جميع أعضاء مجلس النواب، لتنظيم انتخابات نيابية مبكرة.



وفي مقابلة مع قناة الأولى السعودية، نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، قال جعجع، إن مشكلة لبنان الأولى، غياب الدولة لصالح دويلة حزب الله، مضيفاً أنه في ظل "وجود دويلة إلى جانب الدولة، بطبيعة الحال لا تستطيع سلطتان أن تجتمعا على أرض واحدة. هناك دويلة لها استقلاليتها وتحتكر القرار الإستراتيجي، تطلق الصواريخ على اسرائيل ساعة ترى ذلك مناسبا ولأسباب لا علاقة لها بلبنان، وساعة تذهب للقتال في سوريا وتتدخل هنا وهناك، في البحرين قليلا وفي اليمن كثيرا وفي العراق قليلا، وكل ذلك لأسباب لا علاقة لها بلبنان أو بالأخلاقيات العامة إطلاقا".

وتابع "في ظل وجود هذه الدويلة من الصعب أن تبني دولة، إلا أن المشكلة الأساس، هي أن باقي الأفرقاء الذين هم ليسوا بالأساس مع الدويلة ولا يتبعون أيديولوجيتها وفكرها، وفي طليعتهم التيار الوطني الحر، تيار الرئيس ميشال عون، تخلوا عن دورهم تماماً وتحالفوا مع الدويلة لأغراض مصلحية آنية صغيرة، مما أدى إلى أن تكون الدويلة ما هي عليه اليوم، حيث أن الذين من المفترض فيهم ألا يكونوا دويلة أصبحوا بحكم الممارسة دويلة، وبالنتيجة من بقوا للسهر على شؤون الدولة هم عمليا قلة قليلة جدا، لا تستطيع وحدها القيام بأمور الدولة"، وأضاف "طفح الكيل من ممارسات حزب الله".

وعن الدعوة لاستقالة الرئيس عون قال جعجع: ""لم يعد باستطاعة رئيس الجمهورية أن يُكمل، إلا أن استقالته وحدها لا تغير شيئاً في الواقع، لأنه إذا ما سلمنا جدلا أن الرئيس استقال اليوم، سيجتمع المجلس النيابي الحالي غدا او بعد غد او اليوم الذي يليه، أي خلال أيام معدودة، لينتخب رئيسا من الطينة نفسها والنوعية نفسها والهوية نفسها، لسبب بسيط جدا وهو أن الأكثرية النيابية نفسها لا تزال موجودة، طبعا يجب أن يرحل رئيس الجمهورية الحالي إلا أنه يجب أيضا أن نستقيل جميعا من مجلس النواب للذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، ولو أنه يفصلنا فقط سبعة أشهر عنها، لنخرج بأكثرية مختلفة في مجلس النواب فنستطيع انتخاب رئيس مختلف، وليس الهدف الخلاص من ميشال عون الشخص والإتيان برئيس جمهورية باللون والطعم والرائحة نفسها على الإطلاق".

وفي سياق آخر هاجم جعجع الرئيس اللبناني، بعد إعلان حزب الله، توريد محروقات ووقود من إيران، وقال عون في تغريدات على تويتر اليوم الخميس:" تتحملون يا فخامة الرئيس المسؤولية الكاملة عما يُمكن أن يلحق بالبلد من جراء عدم تحرير استيراد النفط والأدوية وغيرها، في الوقت الذي تتركون فيه حزب الله يقوم بالأمر بوسائل ملتوية وغير قانونية دولياً، ستعرِّض لبنان لكارثة حقيقية".