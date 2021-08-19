شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و1077 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الخميس تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 2012 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1077 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد لنحو 706 آلاف حالة.

ولفت البيان إلى أن 1611 مصابا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى نحو 686 ألفا.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 318 ألف فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة من المجتمع.