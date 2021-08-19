الصحة تعلن الموقف الوبائي: ارتفاع بالاصابات والوفيات

وبحسب الموقف الوبائي الصادر عن الوزارة والذي ورد للسومرية نيوز، فقد "سجلت الملاكات الصحية خلال الـ 24 ساعة الماضية 8012 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات 72 حالة".

كما اكدت الوزارة "تماثل 8760 حالة جديدة للشفاء من كورونا، في حين تلقى 126820 شخصاً لقاح كورونا في يوم واحد".