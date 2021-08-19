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الصحة تعلن الموقف الوبائي: ارتفاع بالاصابات والوفيات

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس،عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس خلال 24 ساعة الماضية الذي شهد تسجيل ارتفاعا بالاصابات والوفيات.
وبحسب الموقف الوبائي الصادر عن الوزارة والذي ورد للسومرية نيوز، فقد "سجلت الملاكات الصحية خلال الـ 24 ساعة الماضية 8012 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات 72 حالة".

كما اكدت الوزارة "تماثل 8760 حالة جديدة للشفاء من كورونا، في حين تلقى 126820 شخصاً لقاح كورونا في يوم واحد".

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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