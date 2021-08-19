إبراهيموفيتش يعلق بطريقته على اختيار ميسي لرقم قميصه في باريس

وسئل إبراهيموفيتش عن سبب اختيار ميسي القميص رقم الـ30 بدل الرقم 10، فأشاد "إبرا" بميسي على اختياره، مؤكدا أنه "بهذه الخطوة أظهر أنه أفضل بثلاث مرات من نيمار ".

وكانت شبكة "RMC" الفرنسية، كشفت في وقت سابق، أن نيمار، الذي تزامل مع ميسي في برشلونة بين العامين 2013 و2017 وتجمعهما علاقة مميزة جدا، كان قد عرض القميص رقم 10 الذي يرتديه في باريس سان جيرمان على "البرغوث" لإقناعه بالانتقال إلى الفريق الباريسي.



وكانت المفاجأة أن ميسي، وجه الشكر لنيمار على هذه اللفتة الطيبة، ولكنه رفض أن يأخذ القميص رقم 10 منه.