اخبار العالم

إبراهيموفيتش يعلق بطريقته على اختيار ميسي لرقم قميصه في باريس

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر إبراهيموفيتش يعلق بطريقته على اختيار لرقم قميصه في باريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-19 | 14:57

إبراهيموفيتش يعلق بطريقته على اختيار ميسي لرقم قميصه في باريس

1,327 مشاهدة

علق نجم نادي ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الخميس، بشكل طريف، على اختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي ارتداء الرقم 30 في فريقه الجديد باريس سان جيرمان.
وسئل إبراهيموفيتش عن سبب اختيار ميسي القميص رقم الـ30 بدل الرقم 10، فأشاد "إبرا" بميسي على اختياره، مؤكدا أنه "بهذه الخطوة أظهر أنه أفضل بثلاث مرات من ".

وكانت شبكة "RMC" الفرنسية، كشفت في وقت سابق، أن نيمار، الذي تزامل مع ميسي في بين العامين 2013 و2017 وتجمعهما علاقة مميزة جدا، كان قد عرض القميص رقم 10 الذي يرتديه في باريس سان جيرمان على "البرغوث" لإقناعه بالانتقال إلى الفريق الباريسي.


وكانت المفاجأة أن ميسي، وجه الشكر لنيمار على هذه اللفتة الطيبة، ولكنه رفض أن يأخذ القميص رقم 10 منه.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا