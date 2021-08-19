دولة الإمارات تقدم 59.7 ألف جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، تقديم 59,727 جرعة من لقاح كورونا خلال آخر 24 ساعة.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الخميس، 17,566,410 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 177.61 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.