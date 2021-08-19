شكرا لقرائتكم خبر عن ماعت تعقد حلقة نقاشية حول آليات القضاء على عمل الأطفال بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مؤسسة ماعت للسلام حلقة نقاشية تشاورية تحت عنوان الآليات الفعالة للقضاء علي أسوأ أشكال عمل الأطفال، جاءت بجهد استكمالي ضمن سلسلة الأنشطة المبذولة في إطار مشروع مكافحة عمل الأطفال في مصر بحلول 2025، وذلك بمشاركة مجموعة من الصحفيين والباحثين والاعلاميين من الاعلام المصري، بهدف رفع الوعي وتسليط الضوء من قبل الإعلام تجاه قضية شائكة ومهمة مثل انتشار ظاهرة عمل الأطفال في مصر.

وقالت مؤسسة ماعت، إن الحلقة النقاشية جاءت استناداً للدور الكبير الذي يلعبه الإعلام من خلال تناوله للقضايا الهامة وتسليط الضوء عليها بهدف رفع الوعي والتوعية الشاملة لظاهرة عمل الأطفال في مصر، واستخدام الساحات الإعلامية لتوضيح مخاطر تلك الظاهرة، آليات مناهضتها والجهود الدولية بالاضافة الى تبادل الآراء والخبرات للمشاركين في النقاش.

من خلال النقاشات المثمرة في تلك الحلقة، اكد محمود البدوي الخبير في مجال عمل الأطفال على دور منظمات المجتمع المدني والجهود الحكومية والمحلية المبذولة في إطار مكافحة عمل الأطفال في مصر بالتركيز على التشريعات والقوانين المعنية بحقوق الطفل ، بالإضافة إلى أهمية النهج التشاركي بين القطاع العام والخاص في هذا الصدد.

كما أشارت اميرة سالم رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري إلى أهمية دور الإعلام في تناول ظاهرة عمل الأطفال في مصر واسهامه بالتوعية الشعبية بأخطار تلك الظاهرة والاسباب الجذرية وآليات مناهضتها، ويرجع ذلك إلى ضرورة حماية حقوق الطفل في مصر وأهمية الاستثمار في الأجيال القادمة.

بينما وضحت سارة بنيامين نائب المدير التنفيذي لشركة ADMC الهولندية أهمية القطاع الخاص وضرورة انخراطه وإسهامه في القضاء على اسوأ اشكال عمل الاطفال وتحقيق الهدف الخاص بالأهداف الأممية 8.7، وسلطت الضوء على أهمية تحليل سلاسل التوريد والأسباب الجذرية وراء انتشار تلك الظاهرة بهدف ايجاد حلول دقيقة للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال.

وأكد طارق اسحق المدير التنفيذي لشركة ADMC الهولندية من خلال النقاشات اهمية تحالف 8.7 ودوره الايجابي في الدول الاطراف، بالاضافة الى دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمل التشاركي بينهم لتسليط الضوء على الجهود الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية بالتركيز على اهمية الانضمام إلى تحالف 8.7 لتحقيق القضاء الكامل على ظاهرة عمل الأطفال في مصر وذلك يرجع إلى خطورة تلك الظاهرة على الأطفال.

وأيضا أوضحت مونيكا مينا مديرة وحدة المشروعات بمؤسسة ماعت أن ظاهرة عمل الأطفال تشكل خطر كبير ليس على الطفل فقط بل تنخرط الأضرار في العديد من الأركان والمجالات الأخرى وأشارت أن سرعة انتشار تلك الظاهرة يعكس خطورتها بالاخص في الفئة العمرية بين 15-17 عاماً بالتركيز على المناطق الريفية حيث وصل الى 83% وفي الحضر إلى 17%.

ثم اختتم أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت الحلقة النقاشية بأهمية الربط بين اتفاقية حقوق الطفل ولجنة حقوق الطفل في جنيف ،بالإضافة إلي أن هناك التزامات دولية ومناقشات تتم فى لجنة حقوق الطفل من خلال الاستعراض الدوري الشامل ، هذا مع وجود التحالف 8.7 الذي يعد من أجندة التنمية المستدامة 2030،يعطى قوة لتنفيذ القضاء على عمل الطفل ، موضحا أن انضمام مصر لهذا التحالف يعد انجازا كبيرا حيث يتماشى مع الإرادة السياسية لتحقيق استراتيجية حقوق الإنسان والتي تتضمن حقوق الطفل والتي من أهمها القضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل.