شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم إمام يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن نتائج أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الشباب والرياضة، بشأن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2021.

وقال إمام في طلب الإحاطة، إن مصر شاركت في أولمبياد طوكيو 2021 بواقع 143 لاعبا ولاعبة من بينهم 48 رياضيا و48 رياضية، وانتهت الأولمبياد بحصول مصر علي 6 ميداليات في أربع ألعاب وهي: التايكوندو، الكاراتيه، المصارعة الرومانية والخماسي الحديث، مع الأخفاق في باقي الألعاب الأخرى.

وأضاف النائب حازم إمام، أنه تقدم بطلب الاحاطة في ظل تلك النتائج لاستبيان أسبابها والوقوف علي ما تم بها من إجراءات واستعدادات ونفقات مالية، مطالبا بإدراج طلبه للمناقشة بالجلسة العامة بحضور الوزراء والمسئولين المختصين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الهدف من طلب الإحاطة، الوقوف علي أسباب الإخفاق لعلاجها وكذلك دراسة أسباب الفوز في بعض الألعاب لتعظيمها والاستفادة منها.