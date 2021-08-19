المفوضية الأوروبية تمنح فرنسا تمويلا مسبقا بقيمة 5.1 مليار يورو لمواجهة كورونا

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

قدمت المفوضية الأوروبية 5.1 مليار يورو تمويلا مسبقا لفرنسا وهو ما يعادل 13 في المائة من المخصصات المالية المخصصة لهذا البلد في إطار ما يسمى " مرفق التعافي والقدرة على الصمود " بمواجهة تداعيات وباء كوفيد 19.



و قال الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان له إن هذا التمويل المسبق سيساعد في تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الأساسية الموضحة في خطة تعافي فرنسا وقدرتها على الصمود.

وتوقع أن تتلقى فرنسا ما مجموعه 39.4 مليار يورو في شكل إعانات وذلك في أعقاب أولى عمليات الاقتراض الناجحة في ظل خطة التعافي الأوروبية .

وبحلول نهاية هذا العام تعتزم المفوضية جمع حوالي 80 مليار يورو من التمويل طويل الأجل و الذي سيتم استكماله بأدوات دين الاتحاد الأوروبي قصيرة الأجل من أجل تمويل المدفوعات الأولى المخطط لها للدول الأعضاء في ظل مرفق التعافي.

يعتبر "مرفق التعافي والقدرة على الصمود" أداة تحفيز مؤقتة تبلغ قيمتها حوالي 800 مليار يورو بالأسعار الحالية وتهدف إلى دعم الاستثمار والإصلاح عبر الدول الأعضاء.. و سيتم تخصيص 723.8 مليار يورو للمرفق .

تعد الخطة الفرنسية جزءا من التدابير غير المسبوقة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي للخروج بشكل أقوى من أزمة كوفيد 19 وتعزيز التحولات البيئية والرقمية وتعزيز المرونة والتماسك داخل المجتمعات .