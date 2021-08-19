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روسيا تسجل 21058 إصابة جديدة بكورونا و791 حالة وفاة

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محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 21058 إصابة جديدة بفيروس و 791 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وكشفت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا عن تماثل 24017 مريضا للشفاء من كورونا منذ أمس.

 

وذكرت أن إجمالي الإصابات في روسيا وصل إلى 6 ملايين و684 ألفا و531 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 173 ألفا و700 حالة وفاة، وخمسة ملايين و963 ألفا و54 حالة شفاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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