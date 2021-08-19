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سقوط ضحايا في اطلاق نار على متظاهرين من قبل حركة طالبان

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محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

قالت وكالة رويترز ان ضحايا سقطوا جراء إطلاق نار من قبل مسلحي حركة "طالبان" وحادثة تدافع خلال مسيرة نظمت بمناسبة يوم الاستقلال في مدينة أسد آباد، مركز ولاية كنر شرق أفغانستان.

 

ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن شاهد عيان تأكيده أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم جراء الحادث، دون أن يتضح ما إذا كانت هذه الوفيات نجمت عن إطلاق الرصاص الحي أو التدافع.

 

وخرج أعداد من السكان في أسد آباد إلى الشوارع ملوحين بالعلم الوطني الأفغاني في مسيرة مماثلة لما شهدته أمس ولايتا ننكرهار وخوست.

 

وأفادت وسائل إعلام أمس بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون على الأقل جراء إطلاق مسلحي "طالبان" النار على هذه المسيرة في مركز ننكرهار مدينة جلال آباد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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