عاجل.. روسيا تعلن دعمها للجنة "5+5" الليبية وتدعو لضرورة انسحاب القوات الاجنبية

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

أبدت روسيا دعمها لعمل لجنة 5+5 العسكرية في ليبيا، مشددة على ضرورة انسحاب القوات الاجنبية المتمركزة بالبلاد.



جاء ذلك لدى مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، التي تزور موسكو حاليا.

وشدد زير الخارجية الروسي على ضرورة بذل الجهود على المستوي الدولي، لبناء مؤسسات الدولة في ليبيا وإتمام التسوية السياسية هناك.

وفي سبيل ذلك، قال لافروف إنه "يجب وضع القواعد التشريعية بليبيا بسرعة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد"

من جانبها عبر المنقوش عن تقدير الحكومة الليبية للجهود الروسية لدعم حكومة الوحدة الوطنية، وتثمين دورها في وقف إطلاق النار.

الوزير الليبية قالت إنها اتفقت مع نظيرها الروسي على تفعيل الاتفاقيات السابقة بين الدولتين، لدفع العجلة الاقتصادية والأمنية والتنموية.

وفيما يخصّ خروج المرتزقة من ليبيا قالت المنقوش: "نشيد بالدور الروسي على استعداده للتشاور حول آلية لانسحاب القوات الأجنبية"، موضحة أن الخروج قد يحدث على مراحل.

كما أكدت تطرق مباحثاتها مع لافروف لكيفية تفعيل الملف الأمني، وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وكانت اللجنة العسكرية 5+5، التي تسعى لإنهاء تفلت السلاح بيد المليشيات، قد أوصت مؤخرا بضرورة إعادة النظر في تبعية المجموعات المسلحة، وإعادة دمجها وتبعيتها لرئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية حسب المهام المكلفين بها، حتى تتم إعادة تقييمها وإعادة هيكلتها وتحديد مهامها، ووضع ميزانيتها المالية برئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية وليست مستقلة.

كما خاطبت اللجنة المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة.