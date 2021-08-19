القوات الأمنية العراقية تحبط محاولتين لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في محافظتي بابل والديوانية

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أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم محاولتين لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في محافظتي بابل والديوانية بوسط وجنوب العراق بعبوات ناسفة.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي، أن قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية أحبطت محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي في محافظة بابل بعبوة ناسفة موضوعة على الطريق السريع قرب جسر صفر, قام خبراء المتفجرات بتفكيكها.

وفي بيان ثانٍ أعلنت الخلية العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع، معدّة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في محافظة الديوانية جنوب العراق، تم تفكيكها دون خسائر.