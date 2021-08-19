اخبار العالم

العراق ..إحباط محاولتين لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في بابل والديوانية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ..إحباط محاولتين لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في بابل والديوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم محاولتين لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في محافظتي بابل والديوانية بوسط وجنوب العراق بعبوات ناسفة.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي، أن قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية أحبطت محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي في محافظة بابل بعبوة ناسفة موضوعة على الطريق السريع قرب جسر صفر, قام خبراء المتفجرات بتفكيكها. وفي بيان ثانٍ أعلنت الخلية العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع، معدّة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في محافظة الديوانية جنوب العراق، تم تفكيكها دون خسائر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا